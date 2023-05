Prosegue la partnership tra FcInterNews e il Golf Club Le Rovedine. Attraverso il nostro sito non solo è possibile scoprire questo affascinante sport godendo di uno sconto speciale (clicca qui per scoprire come) ma anche organizzare feste aziendali, feste di compleanno, eventi di team building, meeting e riunioni. Con i suoi 650 mila metri quadri di parco (pari a circa 100 campi da calcio), 30 mila mq di laghetti e 2500 alberi, che dal 1975 ne fanno un vero e proprio polmone verde della città. La location ideale per organizzare feste, eventi, sessioni di team building, compleanni, o semplicemente praticare questo antico sport o avvicinarsi ad esso per la prima volta. Ci sono due percorsi (18 da campionato + 9 buche scuola) e ben 100 postazioni con 10 maestri che ne fanno il più grande centro di avviamento al golf d'Italia. Le Rovedine è stato il primo campo in Italia ad essere gestito come campo aperto a tutti senza bisogno di essere soci per accedere.

Se siete alla ricerca del posto perfetto per i vostri eventi aziendali, potete chiedere info direttamente tramite FcInterNews e godere in questo modo di uno speciale cocktail di benvenuto: basta cliccare al link qui sotto e inviarci una mail, vi daremo tutte le informazioni.

CLICCA QUI PER OTTENERE TUTTE LE INFO SUI CORSI DI GOLF