L' Ordine degli Architetti di Milano ha organizzato per il 13 aprile alle 18 un incontro sul futuro di San Siro. Si svolgerà nella sede istituzionale di via Solferino 17/19 e affronterà il tema "della costruzione della struttura, con spazi e servizi studiati in coerenza con le necessità del contesto urbano, della funzione specifica che lega sport e intrattenimento, con ricadute sull’economia e la città dei 15 minuti", come annunciato nel comunicato.

"Abbiamo sentito l’esigenza di affrontare questo delicato tema per la città di Milano perché ci siamo resi conto che dal dibattito pubblico sui giornali si coglie una certa carenza di cultura specifica sull’argomento - spiega Federico Aldini, presidente dell’Ordine degli Architetti di Milano - Infatti, per diverso tempo la discussione si è ridotta a due schieramenti: i favorevoli al recupero della struttura sportiva esistente e i contrari. Posizioni, però, non supportate dalla necessaria competenza e consapevolezza di tutte le tematiche in gioco. Oltre a questo, vorremmo che la sede dell’Ordine degli Architetti e della Fondazione fosse sempre di più identificata come luogo deputato alla discussione pubblica di argomenti di interesse collettivo".