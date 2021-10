Ordinanza del sindaco: lo stadio di San Joaquin non si chiamerà più Arturo Vidal

Cristobal Labra: "I consiglieri hanno parlato di malinteso sull'impegno del calciatore nella sua costruzione"

Il sindaco della cittadina cilena di San Joaquín, Cristóbal Labra , ha deciso di ritirare il nome di Arturo Vidal dalla denominazione dello stadio del comune , inaugurato dallo stesso calciatore dell'Inter cinque anni fa. Ai microfoni di RedGol, il primo cittadino spiega le motivazioni della sua ordinanza: "Lo stadio non si chiama più stadio Arturo Vidal, ma hanno messo quel nome sull'ingresso. Ora è stato rimosso. I consiglieri dicono che c'è stato un malinteso in merito al fatto che Vidal abbia messo risorse nella sua costruzione : lo stadio è stato costruito con risorse del governo regionale, quindi è stato tolto il senso di appartenenza allo stadio comunale. Per questo si è deciso di ritirare il nome e lasciare la semplice denominazione di stadio comunale".

Labra, comunque, garantisce che non si tratta di una ripicca di alcun tipo nei confronti del calciatore: "È un cittadino illustre, coinvolto nelle attività del comune, il che non è facile. Io stesso ho incontrato Arturo quando è venuto a Rodelindo Roman perché sosteniamo il club. Ma un piano di Arturo non è stato sviluppato in comune".