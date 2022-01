Onofri: “L’Inter piace a tutti. Inzaghi ora è arrivato al vertice”

L'ex tecnico a TMW Radio: "Lo ritenevo già un ottimo allenatore ma non con connotati così moderni"

Elogi all'Inter da parte dell'ex tecnico Claudio Onofri, che intervistato da TMW Radio ha parlato così della formazione di Simone Inzaghi: "L'Inter è una squadra che piace a tutti. Recupera palloni alti e prende meno gol. C'è stato un bel passo in avanti, anche in Inzaghi, che ritenevo da sempre un ottimo allenatore ma non con connotati così moderni come vedo ora a Milano. Inzaghi ha fatto un percorso graduale di ascesa, modernizzando il suo gioco e ora è arrivato al vertice. Da spettatore neutrale ci sono poche squadre come Inter e Atalanta che mi tengono sull'attenti. Ad oggi vedo Gian Piero Gasperini e Inzaghi sullo stesso piano".