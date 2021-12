Onana: “Voglio ancora essere il migliore. La squalifica? Conta come ti rialzi”

Lunga confessione per il giocatore camerunese che a giugno potrebbe sbarcare a Milano

André Onana racconta in una lunga confessione a The Players Tribune quanto vissuto nei mesi di squalifica appena passati. "Quando sono tornato dal Camerun, il medico del club è venuto con me a casa mia e ha controllato tutto quello che avevo negli armadietti. Devo aver preso una pillola per il mal di testa e ho confuso le scatole. Ho preso la pillola che il medico aveva prescritto a Melanie (la fidanzata in quel momento incinta, ndr). Le scatole erano sostanzialmente identiche".

Da lì, una squalifica inizialmente fissata in dodici mesi da parte dell'Uefa. "I miei compagni di squadra dell'Ajax indossavano magliette con il mio nome prima della partita del PSV per mostrare il loro sostegno e ho ricevuto molti messaggi sui social media da tutto il mondo del calcio - scrive -. Potrei stare qui tutto il giorno ad elencare i giocatori e gli allenatori che mi hanno contattato. È una bella sensazione. Ma ancora, mi sentivo isolato. La sanzione significava che non potevo andare alle partite, non potevo allenarmi con la squadra, non potevo partecipare ai festeggiamenti per il titolo a fine stagione - anche se avevo giocato il 60% delle partite -. Come poteva essere giusto?!".

Di recente, il ritorno in campo. "Ora sono tornato a giocare di nuovo, i miei sogni sono gli stessi di quando ero un ragazzino seduto in alto nello Stade Ahmadou Ahidjo. Voglio rappresentare il mio paese. Voglio vincere l'AFCON e diventare una leggenda per l'eternità. E voglio diventare il miglior portiere del mondo - scrive ancora -. Tutti prendono colpi. Tutti cadono. Quello che ho imparato quest'anno più di ogni altra cosa è che non è questo il punto. Il punto è come ti rialzi".