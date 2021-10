Onana torna ad allenarsi con l’Ajax, il ds Overmars: “Il suo ritorno è un bene”

Dopo l'infortunio di Stekelenburg, Onana torna ad allenarsi con l'Ajax. Parla il direttore sportivo dei lancieri Overmars

Sembra essere finito il calvario di Andre Onana che dopo la squalifica per essere risultato positivo all'antidoping che ha attestato la presenza di tracce di Furosemide nelle urine del portiere camerunese è pronto a tornare ad allenarsi nuovamente con la prima squadra dell'Ajax. Il portiere già a settembre era stato autorizzato a riprendere le attività di allenamento, ma da allora si è allenato allo Jong Ajax senza mai prendere parte agli allenamenti della prima squadra. A parlare della situazione del classe '96 è il diesse dei lancieri, Marc Overmars: "Era chiaro per noi che Andre sarebbe stato ceduto la scorsa estate. Ciò non è accaduto e quindi è ancora sotto contratto con noi. La mia posizione sulla sua situazione era chiara, ma poi è arrivato l'infortunio di Maarten Stekelenburg che ha già posto fine alla sua stagione. E nell'interesse dell'Ajax che è al di sopra di tutto è un bene che torni in prima squadra" ha detto il dirigente del club olandese.