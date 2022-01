Onana: “Ten Hag mi ha detto che sono tornato più forte dopo la squalifica”

Il tecnico dell'Ajax ha scherzato col portiere camerunese: "Quella sospensione ti ha fatto bene"

La condizione top di André Onana dopo diversi mesi di inattività, complice la squalifica per doping, ha colpito positivamente lo staff medico dell'Inter durante le visite mediche sostenute negli scorsi giorni a Milano. Non una novità per il portiere camerunese che, in precedenza, aveva stupito anche Ten Hag, tecnico dell'Ajax: "Tutti stavano aspettando il momento della mia pesata, ma quando sono salito sulla bilancia ho scoperto che avevo perso peso - ha raccontato a L'Equipe -. Poi il tecnico mi ha detto 'Andre, sei stato via per nove mesi e sei tornato più forte, cosa è successo? Quella sospensione ti ha fatto bene'".