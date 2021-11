Onana ritrova la Nazionale: il portiere torna tra i convocati del Camerun

Il ct dei Leoni Indomabili Toni Conceicao convoca il portiere dell'Ajax per le sfide contro Malawi e Costa d'Avorio

André Onana si appresta a tornare in campo dopo la squalifica per doping. E in attesa di farlo con l'Ajax, l'estremo difensore sa già che una chance potrà arrivargli anche dalla Nazionale del Camerun, visto che Onana fa parte della lista definitiva del ct Toni Conceicao per le ultime due giornate del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 che vedranno i Leoni Indomabili impegnati contro Malawi e Costa d'Avorio. Le due sfide sono in programma i prossimi 13 e 16 novembre.