Onana o Handanovic titolare? Pagliuca: “Non succederà il caos che c’è al Psg”

L'ex Inter: "Handanovic ottimo portiere, ora para da 8"

Il dualismo tra Samir Handanovic e André Onana sarà sano, a differenza di quanto sta succedendo in casa Psg tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Lo ha detto l'ex interista Gianluca Pagliuca, ospite in collegamento con Sky Sport: "Handanovic è un ottimo portiere, sta facendo molto bene. Aveva commesso qualche errore a inizio stagione, ora si sta dimostrando molto continuo. Secondo il mio punto di vista ora para da 8, sufficiente per essere il portiere dei nerazzurri. Onana? Non penso che succederà il caos che c'è a Parigi, il camerunese verrà inserito gradualmente come titolare".