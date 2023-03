André Onana può diventare una bandiera dell'Inter. Ne è convinto Jules Youmeni , amico del portiere camerunese fin dai tempi in cui condividevano il tempo nella 'Samuel Eto'o Academy': " Certo perché ama il club e la città di Milano. Inoltre ha lo spirito combattivo che i tifosi interisti amano", ha detto in esclusiva a Sportitalia.com .

Onana è stato eroe nel doppio confronto europeo con il Porto e prima della gara di ritorno ha spiegato che non ha mai paura.

"André non sente la pressione, non ha mai paura. Mi ha sempre detto: 'Fratello, i tifosi non giocano: siamo 11 contro 11 in campo'. Lui adora quando le cose diventano difficili. Questo è André".

Non è mai sembrato alla sua prima stagione all'Inter, non trovi?

"Sì, fa sembrare le cose così. Ti assicuro invece che non è stato facile per André: deriva dal fatto che ha una grande personalità e pazienza, fa sembrare tutto più facile. Penso che lo stiano aiutando molto in questo ragazzi come Handanovic e Lukaku, sia dentro al campo che fuori".