Brutta giornata per l'ex interista André Onana. Beffato infatti il portiere dello United nella sua prima uscita all'Old Trafford durante l'amichevole tra Manchester e Lens, match durante il quale il camerunese ha subito un clamoroso gol dalla distanza. L'ex Inter, conosciuto per le sue doti d'impostazione con i piedi, attitudine che lo 'costringe' talvolta ad allontanarsi dai pali ma che non ha mai destato timori nei suoi tifosi... fino all'amichevole contro il Lens appunto. Durante il test contro i sang et or, l'attaccante Sotoca, vedendo il portiere ben fuori dai pali, troppo avanti rispetto alla linea di porta, e libero di calciare ha lanciato una sassata da centrocampo, cogliendo impreparato il numero 24 dei Red Devils. Nella ripresa la squadra di Ten Hag ha comunque ribaltato la situazione vincendo per 3-1 con le reti di Rashford, Anthony e Casemiro.

Onana ha appena preso gol così 🫣 pic.twitter.com/nNcqviHrWu — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) August 5, 2023