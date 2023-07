André Onana nelle prossime ore diventerà il nuovo portiere del Manchester United e lascerà l'Inter dopo una sola stagione. A far parlare in queste ore non è soltanto il suo addio ai nerazzurri, ma anche alcuni retroscena clamorosi sul rapporto di Onana e il Camerun, con l'allontanamento dal ritiro del portiere durante gli ultimi Mondiali in Qatar. A parlare è Henry Njalla Quan, ex dirigente della Federcalcio camerunense. Tutto sarebbe da attribuire ad una decisione di Eto'o e non del ct Song.

"La convocazione di Onana in nazionale è subordinata a Eto’o. Quando gli ho chiesto formalmente del futuro del nostro portiere in nazionale, mi ha risposto che la carriera del ragazzo era finita - le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport -. Le stelle della nazionale sono soffocate da qualcuno che era una stella quando era un calciatore. Era una star quando era un calciatore e vuole rimanere una star come manager. È presente a ogni riunione, a ogni allenamento. Anche l'allenatore si sente soffocato dall'onnipresenza di Eto'o".

"Eto'o ha dato un milione di franchi a un dirigente di calcio per controllarmi, e quest'uomo ha iniziato a minacciare la mia famiglia. Ho contattato il pubblico ministero, che ha provveduto a garantire la mia incolumità", ha aggiunto Quan.