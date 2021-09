Sport – Il Barcellona non molla Onana, ma l’Inter è in pole

Il portiere camerunense è in scadenza di contratto con l'Ajax

Andre Onana, portiere camerunense classe 1996, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2022 con l'Ajax e da gennaio sarà libero di negoziare con qualsiasi altra squadra.

L'Inter ha già mosso passi concreti e vuole fare di Onana l'erede di Handanovic tra i pali della porta nerazzurra, ma sulle sue tracce - riporta il quotidiano spagnolo Sport - c'è sempre il Barcellona, anche se la squadra italiana sembrerebbe essere in pole. Non è da escludere che i due club possano fare un tentativo già a gennaio senza aspettare giugno per acquistarlo a zero e battere la concorrenza.