Onana alla Coppa d’Africa, il ct del Camerun: “Bisogna portare i migliori”

Toni Conceiçao: "Capisco i club, ma questa è una competizione di grande prestigio"

Nonostante il lungo stop per la squalifica per doping e in attesa di aggregarsi all'Inter per la prossima stagione, il presente di André Onana si chiama Coppa d'Africa. Il portiere oggi all'Ajax è infatti tra i 28 giocatori convocati dal ct della Nazionale del Camerun Toni Conceiçao per la competizione. Torneo che storicamente genera problemi per i vari club disputandosi in piena stagione, e che mai come quest'anno, per via della pandemia, provoca instabilità anche per le Nazionali stesse. Un problema che lo stesso Conceiçao, intervistato dall'agenzia Lusa, non nasconde: "Spero che i giocatori siano al massimo livello per essere in grado di rispondere ai nostri obblighi, che devono affrontare ogni partita per vincere. Sono soddisfatto del gruppo, ma non dell'instabilità causata dal Covid-19, che già mi ha reso impossibile la partecipazione di alcuni atleti agli allenamenti".