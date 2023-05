Nuova serata di Champions League e nuova presentazione della semifinale di ritorno contro il Milan per il portiere nerazzurro Andre Onana, che arriva anche in postazione Sky Sport per parlare della grandissima sfida di questa sera: "Stasera dipende dall'Inter? Penso di sì. Sarà una partita difficile ma vogliamo vincere. Il risultato dell'andata non conta nulla, giochiamo in casa e daremo tutto per vincere davanti ai nostri tifosi.

Oggi più che mai abbiamo bisogno dei nostri sostenitori, con loro siamo più forti e ci daranno qualcosa in più per vincere. Leao? Non importa ci sia o no, abbiamo giocato con lui derby di ritorno e Supercoppa. La cosa importante è vincere".