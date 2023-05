Come ormai da tradizione, Andre Onana è il giocatore deputato alla presentazione del match di Champions League contro il Milan. Queste le parole del portiere camerunese per Prime Video: "Pronto per trasformarmi in eroe? Ci siamo allenati duramente per questa partita, ho molta fiducia in me e nella squadra. Sono nato per essere eroe. Questa è una partita storica, dobbiamo vincerla per entrare nella storia perché si ricorda solo chi vince".