All'atto dell'ufficializzazione di Michael Oliver come direttore di gara di Benfica-Inter la mente di molti tifosi italiani sarà andata al famigerato Real-Juve dell'11 aprile 2018, quello che spinse Gianluigi Buffon a dire che l'arbitro inglese avesse un 'bidone della spazzatura al posto del cuore' per aver fischiato un rigore a favore dei blancos all'ultimo minuto. "E' cresciuto negli anni, il problema è che in quella partita diede un rigore senza poter vedere il fallo di Benatia da come era posizionato - il commento di Paolo Casarin su Radio Rai 1 -.