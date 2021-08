Oliseh: “Chelsea favorito per la Premier. Con Lukaku è molto competitivo”

L'ex juventino: "L'arrivo del belga permetterà a Tuchel di giocare con maggiore varietà. Non scommettete contro di loro"

L'ex centrocampista della Reggiana e della Juventus Sunday Oliseh, oggi opinionista calcistico, dal suo blog personale punta sul Chelsea come vincitore della prossima Premier League: "Secondo me, il Chelsea è sicuramente il favorito per dominare questa stagione. Thomas Tuchel ha sicuramente conquistato la maggior parte degli scettici con la conquista della Champions League. Con l'acquisizione di Romelu Lukaku, fresco di una stagione da record personale con l'Inter, dove ha vinto il campionato italiano ed è stato il miglior attaccante del campionato, il Chelsea può ora giocare ulteriormente con più varietà, il che lo renderà sicuramente estremamente competitivo su tutti i fronti. Non scommettere contro il Chelsea è il mio consiglio".