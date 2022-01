Olinga: “Onana tra i migliori portieri al mondo, lo dimostrerà anche all’Inter”

Il giocatore del Rio Ave: "André è forte e si merita i guantoni di una squadra così blasonata"

Fabrice Olinga, esterno offensivo camerunese in forza al Rio Ave e finito qualche anno fa al centro di un vero e proprio caso di mercato, col suo acquisto da parte della Sampdoria caldeggiato da Samuel Eto'o e mai concretizzatosi, parla ai microfoni di Tutto Mercato Web della Coppa d'Africa e della sua Nazionale. Dove tra i pali c'è il prossimo portiere dell'Inter André Onana: "Onana è fra i migliori portieri al mondo, sono convinto che lo dimostrerà anche all'Inter. Sono molto contento per questa sua nuova sfida in Italia, so quante difficoltà ha dovuto affrontare negli ultimi 9 mesi senza poter scendere in campo, ma anche nel suo caso l'unica cosa che conta è il presente. L'Inter è un passo veramente importante per André, lui è forte e si merita i guantoni di una squadra così blasonata".