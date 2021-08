Oldani: “L’Inter è Barella e Bastoni. Conte? Più quello che non ha vinto”

Lo chef non rimpiange Lukaku: "La lettera l'ho mollata alla terza riga, tanto mi faceva rabbia. Dzeko? Mi piace"

Anche lo chef Davide Oldani, intervistato da La Repubblica - Milano, non nasconde un po' di amarezza nel commentare la situazione dell'Inter. Pur individuando delle carte su cui puntare: "Spero nella rivalsa di chi è rimasto partendo da un settore, la difesa. Per vari motivi. Primo, non è partito nessuno di loro. Secondo, lì sono tutti fortissimi. Terzo, hanno gli attributi anche nello spogliatoio. Starà a loro anzitutto far capire ai nuovi arrivati che non sono solo rimpiazzi di chi se n'è andato, ma che sono entrati a far parte di una storia unica e fantastica". Com'era il fazzoletto dopo l'addio di Romelu Lukaku? "Asciuttissimo: la lettera l'ho mollata alla terza riga, tanto mi faceva rabbia. Intendiamoci, lui si è comportato da professionista, da giocatore proprietà di un procuratore. Ovvio che noi tifosi speravamo in altro, che fosse uomo anche fuori dal campo, oltre che dentro. Speriamo in Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Loro sì che ci rappresentano, non sono sbruffoni, loro non devono andarsene".