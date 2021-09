Oldani: “Io tifo per Dumfries all’Inter, non certo per Hakimi al Psg”

Lo chef convintamente dalla parte dell'olandese: "Però gli va data un'opportunità dal primo minuto"

Davide Oldani sta con Denzel Dumfries. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo chef tifoso nerazzurro non vuole sentire parlare di rimpianto per Achraf Hakimi concentrandosi solo sull'Inter del presente: "Io sto con chi c'è, non con chi se ne è andato. Forza Dumfries. L'olandese deve ancora affinare intesa con i compagni, movimenti e tempi. Però gli va data un'opportunità dal 1'. E lui deve essere bravo a coglierla al volo. Mercoledì è entrato in un momento non facile per la squadra, che dopo un grande primo tempo era stanca, pur avendo davanti un Real meno forte che in passato, ma comunque cinico. In estate la società ha ceduto due big, le bandiere in questo calcio che fa spesso il passo più lungo della gamba non esistono più. L'Inter resta la storia e io tifo per chi è rimasto, non certo per Hakimi al Psg".