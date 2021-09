Olanda-Turchia 6-1, Depay dopo la tripletta: “Klaasen MVP con De Vrij e Van Dijk”

L'attaccante del Barcellona, autore di un hat-trick, elegge i 3 migliori in campo degli Orange

Dopo aver realizzato una tripletta nel 6-1 tennistico rifilato dall'Olanda alla Turchia, nel match giocato ieri ad Amsterdam, Memphis Depay ha comunque qualcosa da rimproverarsi: "Ho segnato tre gol importanti per la squadra, ma mi aspetto di più da me stesso - le parole dell'attaccante del Barcellona riportate dal Telegraaf -. Per fortuna stasera il risultato è stato ottimo, aiutato ovviamente da un buon avvio di gara. Davy Klaassen è stato forse il migliore in campo, insieme a Stefan de Vrij e Virgil van Dijk".