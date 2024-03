Un solo nome e nessun altro indizio. Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha preferito non svelare le sue scelte di formazione per quanto riguarda la difesa che intende schierare contro la Germania, nell'amichevole di lusso in programma domani Deutsche Bank Park di Francoforte: "De Ligt giocherà, sarà uno dei quattro o cinque difensori in campo. Altri nomi? Lo vedrete domani", ha tagliato corto l'ex allenatore del Barcellona. Prima di spiegare la condizione generale del gruppo: "Koopmeiners ha lasciato il ritiro a causa di un infortunio, ma per il resto tutti i giocatori sono in forma".