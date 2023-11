Accolti tutti i giocatori chiamati in ritiro in vista del doppio impegno per le Qualificazioni all'Europeo contro Irlanda e Gibilterra, il ct della Nazionale olandese Ronald Koeman ha illustrato i piani per questi giorni di lavoro con gli Oranje: "Voglio continuare come abbiamo fatto" ha detto in merito alle scelte di campo in conferenza stampa durante la quale ha reso noto come questi due match saranno due test probatori per le scelte da fare per l'Europeo: "Non è importante adesso, prima dobbiamo qualificarci. Fino a marzo ci penserò attentamente. Lavoriamo con un A-frame e un shadow frame, verranno apportate modifiche. Mi formo un'immagine ideale della squadra migliore, delle alternative. Farò delle scelte al riguardo, ma questo vale per il periodo successivo a questa settimana".

Turnover necessario:

"La differenza rispetto al primo periodo è che avevamo una squadra abbastanza stabile. La squadra in particolare è stata sempre in forma, il che significa che hai avuto un buon periodo. Questo è cambiato un po’, lo stiamo cercando di nuovo. Sono molto positivo nei confronti dei ragazzi in crescita, che bussano alla porta della squadra olandese. Se raggiungiamo gli Europei, lo consideriamo un momento di misurazione. Poi speriamo di lavorare con un gruppo stabile in vista dell'Europeo".