Denzel Dumfries sì, Stefan de Vrij no. Stando a quanto filtra dal ritiro della Nazionale olandese, alla vigilia della sfida contro la Grecia, gara valida per la quinta giornata del girone B di qualificazione a Euro 2024, Ronald Koeman, ct Orange, sembra orientato a schierare dal via solo uno dei due interisti convocati: l'ex PSV completerà la linea a quattro con De Ligt, Van Dijk e Aké. Panchina per il milanista Tijjani Reijnders, a cui dovrebbero essere preferiti Wieffer, Simons e De Jong. In attacco, infine, spazio al trio Malen-Gakpo-Lang. Lo riporta Rtlnieuws.