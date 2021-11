Olanda, aumentano i contagi: prossime gare di Eredivisie senza pubblico

La quarta ondata colpisce l'Olanda, così il governo ha imposto le restrizioni a cui anche il calcio ha dovuto accodarsi

Purtroppo sono in arrivo nuove restrizioni in giro per l'Europa. Il primo Paese ad essere coinvolto in istanza diretta è l'Olanda, che in seguito al progressivo e costante aumento dei contagi ha costretto il governo a nuove restrizioni, a cui il calcio non ha potuto fare altro che accodarsi. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, infatti, la Eredivisie ha annunciatoche le prossime partite saranno giocate con gli stadi chiusi.