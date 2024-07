Intervenuto negli studi di Sky Sport, Angelo Ogbonna ha speso parole importanti per Hakan Calhanoglu, pilastro dell'Inter e della Turchia: "Io penso che il cambio di ruolo abbia inciso moltissimo. L'importanza di Calhanoglu ormai la conoscono tutti: dà equilibrio, in fase di costruzione porta una calma disarmante a questa squadra. Non c'è bisogno di descriverlo come giocatore. Un pronostico per la finale? Francia-Inghilterra".