Offerta per TIM, KKR chiede aiuto a Pif: possibile investimento in Italia

Il fondo arabo potrebbe entrare in supporto nella trattativa per il colosso delle telecomunicazioni

In attesa di capire se torneranno o meno a farsi insistenti le voci sull'interessamento di Pif per l'Inter il fondo arabo potrebbe investire in Italia con un'altra operazione. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, KKR avrebbe contattato i sauditi per avere capitale da immettere nell'offerta per l'acquisizione di TIM. Pif, scrive ancora la fonte, starebbe valutando la situazione ma non ha ancora deciso se far parte o meno della partita.