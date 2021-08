Offerta fibra-calcio, Tim contro Sky: lettera all’Antritust

Nuovo scontro tra l'azienda di telecomunicazioni e la pay-tv di Comcast

Lo scontro tra Tim e Sky si arricchisce di un nuovo capitolo. Come riporta il Sole 24 Ore, l'azienda di telecomunicazioni contesta l'offerta con importante sconto sulla fibra che Sky dedica a chi è abbonato al pacchetto calcio (14,90 euro al mese per 18 mesi, con i successivi 18 mesi a 24,90 euro per il servizio in fibra Sky Wifi).