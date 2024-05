Scherzo particolare quello ideato dal programma 'Le Iene' e andato in onda nella puntata di ieri sera: alcuni protagonisti del programma si sono finti degli intermediari per alcuni club sauditi facendo un’offerta da addirittura 30 milioni dalla Saudi Pro League a diversi calciatori, effettuando una cinquantina di telefonate anche a giocatori come Federico Bernardeschi, Mattia Zaccagni, Lorenzo Pellegrini, Mattia Perin, Mario Balotelli, Jorginho e al centrocampista dell'Inter Stefano Sensi.

C'è chi, come Zaccagni e Pellegrini, ha rifiutato seccamente, Sensi ha lasciato aperta la porta alla finta prospettiva: "Sì, ne parlo col mio procuratore e la richiamo". Quando 'Le Iene' sono uscite allo scoperto svelando la celia, il centrocampista marchigiano ha replicato: "Siete dei grandi. Comunque alla fine della fiera per chi ci va contano tanto i soldi“.