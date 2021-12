Occhipinti: “Lotta al titolo riaperta, Inter squadra più completa”

L'ex interista risponde sulla lotta scudetto, a suo avviso riaperta. "Inter rosa più completa". E sulla Roma: "Mou la preparerà in modo particolare"

Ancora una vittoria quella di ieri per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo un inizio traballante sembra aver trovato una quadra che ha definitivamente riaperto la lotta scudetto, come spiega l'ex nerazzurro Leonardo Occhipinti a Tuttomercatoweb.com: "Come ci si aspettava la lotta per il titolo si è riaperta - dice - e oggi l'Inter è la squadra meglio strutturata e costruita e con la rosa più completa".