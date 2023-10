Alla vigilia della gara contro l'Olympique Lyonnais, Gennaro Gattuso, tecnico dell'Olympique Marsiglia, annuncia il ritorno a disposizione di Joaquin Correa, l'attaccante arrivato in Provenza in prestito dall'Inter. Non mancando però di riservare un piccolo rimprovero nei confronti del Tucu: "Correa avrebbe dovuto fare 4-5 giorni di riposo completo e non seguire così in fretta la sua voglia di rientrare, avrebbe dovuto fermarsi del tutto".