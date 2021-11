Nuovo stadio, si va verso dibattito pubblico. “Referendum? C’è un rischio”

Il capogruppo del Pd a Palazzo Marino Filippo Barberis: "Il dibattito permette un confronto più articolato con il territorio"

Il Comune di Milano vuole il dibattito pubblico sul nuovo San Siro. Lo riferisce il Corriere della Sera, che spiega come il referendum resta sempre un’opzione praticabile, a patto che si formi un comitato promotore e si raccolgano le firme necessarie per avere il via libera del quesito. Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde, presenterà nelle prossime ore la delibera per dare il via libera al dibattito pubblico, che permetterà ai cittadini di informarsi ed esprimere il loro punto di vista sul progetto e sulle sue conseguenze.