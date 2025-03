Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini interviene nettamente a margine di un evento in Prefettura sulla questione del nuovo stadio di Milano: "Parlo da milanese e da residente nella periferia ovest, da Ministro delle opere pubbliche e da appassionato di sport: abbiamo perso cinque anni ed è un peccato. Siamo tornati come al gioco dell'oca alla casella numero uno, ovvero fare il nuovo San Siro accanto al vecchio. Se i lavori fossero partiti anni fa a quest'ora avremmo lo stadio quasi pronto. Mi auguro il progetto arrivi il prima possibile: la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 si farà a San Siro, però visto come stanno correndo alcune capitali europee mentre Milano è ferma, la cosa è preoccupante".

Salvini conferma l'idea di lanciare la figura del commissario: "Stiamo ragionando col Ministro dello Sport Andrea Abodi per tagliare la burocrazia. Qua a Milano si sono aggiunte idee non sempre coincidenti sia delle squadre che del Comune. Spero arrivi presto questa proposta anche sul tema sicurezza, perché San Siro è un quartiere non solo di case di milionari ma anche di case popolari, con tutti i problemi che ne conseguono. È urgente avere stadi più sicuri, vado a San Siro da 48 anni e gli anni li dimostra tutti. C'è bisogno di uno stadio nuovo, più sicuro, a Milano".