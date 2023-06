Tramonta l'idea di costruire lo stadio nuovo di Milano nell'area adiacente l'attuale Meazza e allora è corsa a trovare zone alternative. Durante il vertice con i capigruppo di maggioranza e opposizione a Palazzo Marino, nella giornata di lunedì, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha detto che esiste un’area milanese alternativa per costruire il nuovo impianto tanto voluto da Milan e Inter: secondo quanto riportato da Il Giorno, il nuovo terreno proposto è quello in Viale Puglie di proprietà della Sanitaria Ceschina, dove attualmente c’è un circo e dove la domenica si svolge il mercatino delle pulci, oggetto anche di contestazioni tra i residenti. E’ solo un’ipotesi ad ora, ma alcuni sopralluoghi sono stati fatti e l’area è stata sottoposta ai club, che però hanno mostrato le loro riserve in quanto la giudicano forse un po’ troppo piccola.

Il primo cittadino di Milano ha chiesto ai capigruppo di proporre alcune zone che potrebbero diventare appetibili per la costruzione del nuovo impianto per evitare che i club si rivolgono ai comuni dell'hinterland. Ma le proposte fatte, come Porto di Mare, la Piazza d’Armi di Baggio di proprietà di Invimit, l’ex scalo ferroviario San Cristoforo, sono state tutte bocciate da Sala, ed è a questo punto che il sindaco ha detto ai capigruppo che l’unica ipotesi alternativa a San Siro a Milano è l’area di fianco al Parco Alessandrini e al quartiere Molise Calvairate.