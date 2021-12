Nuovo stadio, Sala ora invita Inter e Milan a convincere scettici e nostalgici

Il primo cittadino di Milano ritiene di avere fatto il suo: "Ora gli scettici devono parlare coi club"

Adesso Beppe Sala demanda ad Inter e Milan il compito di porre un argine al fronte del no al nuovo stadio di San Siro. Secondo quanto riporta l'edizione milanese de La Repubblica, nell'idea del sindaco di Milano saranno soprattutto le squadre a dover ora "convincere i nostalgici o chi è contrario all'idea" di abbattere il Meazza. È "con i club più che con me che dovranno parlare. Su San Siro ho fatto la mia parte. Non ho ravvisato motivi per non concedere il pubblico interesse, quindi adesso devono essere anche un po' le squadre a convincere" quella parte di città ancora sulle barricate, si legge.