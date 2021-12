Nuovo stadio Milano, Gazidis: “Ci siamo, l’annuncio è nell’aria”

Il CEO del Milan assicura: "Sarà uno stadio meraviglioso e rivoluzionario"

Inter e Milan continuano a collaborare per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Ivan Gazidis , CEO dei rossoneri, ha parlato così per SportWeek in merito al nuovo impianto che prenderà il posto di San Siro. Queste le parole del dirigente sudafricano: “Ci siamo quasi, devono essere definiti i dettagli ma l’annuncio è nell’aria . Sarà uno stadio meraviglioso e rivoluzionario, dentro una grande area verde, di oltre 50 mila metri quadri, che diventerà una delle zone più belle e vivibili di Milano. Sarà rapidamente un simbolo della città”.

I due club hanno avuto a disposizione due scelte per il design del nuovo stadio: il progetto “Cattedrale” o il progetto “Anelli”. Per il momento il progetto selezionato resta ancora ignoto. “Il nuovo stadio è l’unica via per stare al passo con le migliori leghe del mondo. Tutte le grandi squadre hanno o si stanno organizzando per avere impianti all’avanguardia. Degli ultimi 150 stadi costruiti nel mondo, soltanto 3 sono italiani. La Major League, tra Stati Uniti e Canada ha realizzato 27 nuovi stadi e la Premier League genera ricavi da stadio tre volte superiori a quelli della Serie A. Non c’è altra via e non c’è più tempo da perdere”.