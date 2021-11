Nuovo stadio, l’assessora Grandi non vota. Monguzzi: “Ora dibattito pubblico”

I Verdi non si arrendono: "Se i cittadini chiederanno un referendum noi saremo lì a sostenerli"

La delibera per il pubblico interesse arrivata ieri dal Comune di Milano, di fatto il via libera per l'attuazione del piano esecutivo del nuovo stadio di Inter e Milan, lascia insoddisfatta la componente dei Verdi di Palazzo Marino. Al punto che, riporta La Repubblica-Milano, l'assessora all'Ambiente Elena Grandi, per togliersi dall'imbarazzo di votare una delibera contro cui si è sempre battuta, non si è presentata in giunta. Mentre i suoi, dalle file della maggioranza, rilanciano con un referendum.