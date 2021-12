Nuovo stadio, l’ass. Grandi: “Sarà fondamentale confrontarsi con la città”

Le sue parole al Corriere della Sera: "Sarà decisivo lavorare sul minor impatto ambientale possibile"

L'assessora all'ambiente del Comune di Milano Elena Grandi rilancia le proprie convinzioni sulla costruzione del nuovo stadio di San Siro in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Abbiamo sempre detto che San Siro doveva rimanere lo stadio di Milano e che i club si sarebbero dovuti impegnare a ristrutturarlo senza consumare suolo. Posizione che confermo. A questo punto sarà fondamentale trovare momenti di confronto con la città. Il referendum dovrebbe essere al limite il frutto delle domande scaturite dal dibattito pubblico. Ma non necessariamente. Io do molta più importanza al momento del confronto tra città, squadre, Comune, cittadini. Poi sarà decisivo lavorare sul minor impatto ambientale possibile, sulla destinazione degli oneri, che dovranno andare ai quartieri popolari, e soprattutto sulla realizzazione di uno stadio moderno e totalmente carbon free. Attenzione: non solo l’impianto finito, ma anche le fasi di cantiere dovranno essere ambientalmente sostenibili. Lo prevede anche il Piano aria-clima che arriverà presto in Consiglio".