"Non esiste una soluzione per lo stadio. Però dico una cosa: quando si prende un club bisogna dichiarare per quanto tempo lo si vuole tenere. Quanto vogliono restare le proprietà di Inter e Milan? Questo è molto importante per sedersi a un tavolo col Comune e parlare di questo tema". Lo ha detto Fabio Novembre, l'architetto che ha progettato Casa Milan, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport.