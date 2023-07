"La politica locale continua ad interessarsi al futuro dello stadio Meazza di Milano e degli impianti di Milan e Inter" si legge su Sportface.it che rende noto l'ultimo aggiornamento relativo alla questione stadio che riguarda entrambi i club milanesi. "Il M5s Lombardia ha rilanciato la richiesta di un’audizione delle società in commissione regionale 'Territorio, Infrastrutture e Mobilità'".

I pentastellati ripropongono quanto già avanzato lo scorso 9 maggio dal capogruppo in Consiglio regionale Nicola Di Marco che proprio alla vigilia della gara d'andata dell'euroderby aveva proposto un confronto con Inter e Milan per discutere "a proposito delle soluzioni per il nuovo impianto".