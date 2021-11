Nuovo stadio, Grandi (ass. Ambiente): “Bisogna prendere atto della realtà”

"Noi Verdi ora non vogliamo rompere col nostro sindaco, ma il capogruppo in Comune, Carlo Monguzzi, ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili", ha spiegato

Ospite dell'evento online organizzato da 'Generazioni Future Milano', Elena Grandi, assessore all'Ambiente del Comune di Milano, ha spiegato i motivi per i quali non ha partecipato alla riunione in cui è stato deciso il pubblico interesse per il nuovo stadio in città voluto da Inter e Milan: "La mia assenza non è stata un caso, non ero dal parrucchiere né a fare la spesa - le parole della rappresentante dei Verdi riportate da Milano.notizie.it -. È stato un modo per dichiarare la nostra contrarietà senza arrivare a una rottura. Noi Verdi ora non vogliamo rompere col nostro sindaco, ma il capogruppo in Comune, Carlo Monguzzi, ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili. Ma bisogna prendere atto della realtà".