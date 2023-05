Nel corso del suo lungo intervento con Il Sole 24 Ore, Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha ribadito la posizione del club rispetto al progetto nuovo stadio: "Abbiamo lavorato con coerenza e professionalità dicendo sempre che San Siro era il progetto principale perché la location rappresenta la storia del calcio italiano e milanese - la sue parole al giornalista Marco Bellinazzo -. Abbiamo sempre mantenuto questa posizione anche di recente quando il Milan ci ha detto di voler guardare ad altre aree. Riteniamo che ancora oggi sia la scelta ottimale, è chiaro che se il Milan decidesse di costruire un nuovo impianto in altra sede noi procederemo con questo progetto ma l'Inter non potrà rimanere vincolata dai rinvii della politica.

Non c'è ancora una deadline, però ulteriore incertezza causa difficoltà agli investitori - ha detto l'ad corporate nerazzurro -. Speriamo che questo percorso possa avere un'accelerazione, specie dopo le parole di Sala di ieri. Però non possiamo rimanere nell'incertezza, anche l'Inter deve pensare a dei piani alternativi se non si trovasse la soluzione su San Siro".