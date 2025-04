Il sindaco di Milano ha deciso di pigiare forte sull'acceleratore per chiudere la questione San Siro. Dopo che per lunedì è stata convocata la Commissione comunale per esaminare il bando pubblico e il documento di fattibilità presentato da Milan e Inter, il giorno dopo, come riportato da Il Giornale, Sala ha già convocato la Conferenza di servizi preliminare. Gli enti coinvolti – da Regione Lombardia a Ministero del Turismo, Coni, prefettura, Ats ecc. – saranno rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere «definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione su tutte le decisioni, anche indicando le eventuali condizioni che dovranno essere recepite nei successivi sviluppi progettuali.

Si considera acquisito l’assenso senza condizioni degli enti che non abbia partecipato o espresso la posizione o un dissenso non motivato. La conferenza si chiuderà entro o il 20 maggio.