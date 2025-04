Nella giornata di ieri, a margine della cerimonia per CityWave, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dettato le tempistiche per il nuovo San Siro, il progetto a cui stanno lavorando Inter e Milan, proprio in sintonia con il Comune: "Dobbiamo aspettare innanzitutto la chiusura del bando pubblico, però già nelle prossime settimane comincerà un preliminare. Credo che prima di Pasqua ci sarà una conferenza di servizio preliminare", le sue parole riportate da Il Giorno.