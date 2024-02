Nonostante il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, speri ancora in una soluzione positiva per San Siro le notizie che arrivano dai club non vanno certo in questo senso. In particolare, oggi, La Gazzetta dello Sport riporta la notizia secondo cui i rossoneri hanno acquistato il terreno della zona in cui sorgerà l'impianto futuro a San Donato.

L'inaugurazione è prevista per il 2028, l'operazione d'acquisto dell'area è costata 40 milioni di euro.