Nuovo San Siro, la società M-I Stadio veicolo per il project financing

Lo ha spiegato la dirigenza nerazzurra nel corso del road show per il nuovo bond da 415 milioni

Nel corso del roadshow organizzato con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro, i dirigenti dell'Inter hanno fornito un aggiornamento sulla road map per il nuovo stadio di San Siro, nella fattispecie sul veicolo che verrà impiegato per le operazioni di finanziamento del progetto. Stando a quanto appreso da Calcioefinanza.it, sarà utilizzata la società M-I Stadio, ovverosia la società compartecipata al 50% da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e al 50% da A.C. Milan S.p.A., che gestisce, per conto dei club, le attività dello stadio. La M-I Stadio, hanno spiegato i dirigenti, sarà così ricostituita come un veicolo di finanziamento per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio.