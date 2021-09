Nuovo San Siro, iniziata la raccolta di adesioni per l’istruttoria pubblica

Il promotore Enrico Fedrighini: "Con questo nuovo articolo del regolamento comunale, il muro della Legge Stadi si sgretola"

Scatta online la raccolta di adesioni per chiedere che sia avviata l'istruttoria pubblica sul progetto del nuovo stadio di San Siro, come prevede l'articolo 10 del regolamento comunale sulla partecipazione recentemente approvato da Palazzo Marino. Il promotore è il Comitato abitanti e amici di QT8 e Lampugnano (comitatoqt8.wordpress.com): il provvedimento rientra nella lista di fattispecie nelle quali i cittadini possono essere interpellati su interventi pubblici e privati determinati"da leggi e procedure speciali" che incidono "in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente" e che prevedono "un parere di conformità urbanistica da parte dell'amministrazione comunale", come nel caso del nuovo stadio.