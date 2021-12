Nuovo San Siro, i comitati preparano il ricorso al Tar: c’è tempo fino al 4/1/22

"Questa è una delle molte azioni in campo nella direzione di tutelare lo stadio Meazza", si legge nella nota ufficiale

Il coordinamento San Siro e il Comitato 'Sì Meazza' hanno dato mandato agli avvocati Veronica Dini, Felice Besostri e Roberta Bertolani di preparare un ricorso, da presentare entro il 4 gennaio 2022 al Tar, sul nuovo stadio di San Siro, per procedere contro la delibera della giunta di Milano del 5 novembre 2021 che ha confermato la dichiarazione di pubblico interesse per il progetto presentato da Inter e Milan. "Questa è una delle molte azioni in campo nella direzione di tutelare lo stadio Meazza, che può essere ammodernato, evitando di costruire un altro impianto e altri edifici imponenti sopra un'area verde, che potrebbe invece essere messa a disposizione della cittadinanza. Così come potrebbe essere riqualificata l'area circostante con servizi non così impattanti - si legge nella nota diffusa da Bruschi e dal Coordinamento -. L'alleanza del nostro Comitato con il comitato SiMeazza è il riconoscimento di una forte esperienza, documentazione, professionalità e networking. Il comitato Coordinamento San Siro, infatti, si occupa del progetto sin dal 2019".