Nuovo San Siro, è bagarre politica. Biscardini: “Delibera confusa”

Il gruppo Milano in Comune: "Lavoreremo per un'iniziativa pubblica che prepari ad un referendum"

“La delibera della Giunta comunale sullo stadio sull’area dello stadio è precipitosa, ambigua e confusa ed è presa in un momento in cui monta in città l’opposizione all’abbattimento di San Siro. Quanto approvato serve solo a tranquillizzare le società e gli operatori immobiliari. Nonostante questo, mi auguro che non serva un referendum e si possa far capire al sindaco Beppe Sala, alla giunta, al Consiglio comunale e alle Società che un nuovo stadio non serve”. Lo dichiara Roberto Biscardini, esponente dei Socialisti di Milano, che rinfocola il dibattito politico sul nuovo stadio.